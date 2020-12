Castellammare di stabia, giro di vite sui controlli: sanzioni per chi non ha la mascherina

Il preannunciato giro di vite sui controlli in vista del Natale ha già portato gli agenti di Polizia a Castellammare di Stabia ad elevare diverse sanzioni nei confronti dei cittadini che passeggiavano in villa comunale sprovvisti di mascherina. I controlli si intensificano, dunque, ma non solo via terra, e sembrano quasi riportarci alla fase più acuta dell’emergenza, tra aprile e maggio. L’elicottero sorvola il lungomare stabiese nell’ultimo giorno di un lockdown 2.0 o 3.0 e chi più ne ha più ne metta. Sarà un Natale diverso dal solito, il Natale delle rinunce. Forze dell’ordine, personale sanitario e governatori cercano di impartirlo nelle menti dei cittadini ad ogni costo.