Castellammare di Stabia: cittadinanza onoraria a Massimo Osanna, il direttore dei Musei Italiani e del Parco Archeologico di Pompei.

“Abbiamo appena approvato in consiglio comunale la delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria al professore Massimo Osanna, direttore dei Musei Italiani e attuale direttore ad interim del Parco Archeologico di Pompei, ‘per gli altissimi meriti civili e culturali conseguiti nell’azione istituzionale e scientifica svolta dal 2014 al 2020, che ha portato all’apertura del Museo Archeologico dell’Antica Stabiae Libero D’Orsi presso il Palazzo Reale di Quisisana, e per l’azione di tutela, di studio, di valorizzazione del patrimonio archeologico di Castellammare di Stabia e del sistema delle ville romane sulla collina di Varano’ “. Così Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia.

“Un atto doveroso – prosegue il sindaco Cimmino – nei confronti di un uomo e di un professionista che si è prodigato a fondo per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, oggi impreziosito dall’apertura del Museo Archeologico. Un’iniziativa, proposta dal Comitato Scavi di Stabia, per suggellare ulteriormente la sinergia tra il professore Osanna e l’amministrazione comunale, indispensabile per la crescita culturale della nostra città”.