Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post ed un video sulla sua pagina Facebook, augura buone festività natalizie: “L’albero di Natale in villa comunale, la Cassa Armonica e un semplice simbolo in tutti i quartieri. Un segno di speranza, soprattutto per i bambini, in questa fase così delicata. Tutti i fondi risparmiati sono destinati a fini sociali per aiutare e sostenere le famiglie più fragili a causa del Covid e per dare un ulteriore supporto, unitamente alle numerose iniziative che l’amministrazione ha già messo in campo, a tutte le persone che oggi si trovano in condizioni di difficoltà. Castellammare ha bisogno di luce. Buone festività natalizie a tutti”.