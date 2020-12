Castellammare di Stabia, 20 nuovi casi di Coronavirus ma sono ben 61 i cittadini guariti

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: “Basso numero di tamponi ma alto il rapporto con i positivi in percentuale: i guariti superano di gran lunga i nuovi casi. Asl Na 3 Sud e Regione Campania ci hanno comunicato che sono 20 i cittadini risultati positivi al coronavirus (Covid-19) nelle ultime 24 ore a Castellammare di Stabia. Tutti i nuovi contagiati risultano asintomatici. Tra di essi ci sono due ragazzi di 9 anni, un 15enne e due 82enni.

In totale sono stati processati 92 tamponi per cui resta sostanzialmente invariata rispetto a ieri la percentuale del rapporto tra i test lavorati nei laboratori ed i nuovi positivi: siamo al 21,7%. Come già accennato, infine, oggi registriamo un altissimo numero di guariti: 61 cittadini di Castellammare hanno sconfitto il coronavirus”.