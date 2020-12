Castellammare di Stabia, 12 nuovi casi di Coronavirus. Salgono a 1.535 gli attualmente positivi

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post sulla sua pagina facebook, aggiorna la situazione epidemiologica in città: “La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud ci hanno comunicato poco fa che sono 12 cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus (Covid-19) nelle ultime 24 ore. Nessuno di essi risulta avere sintomi della malattia. In totale sono stati lavorati 205 tamponi, per cui si abbassa rispetto a ieri la percentuale del rapporto tra i test lavorati nei laboratori ed i nuovi positivi: siamo al 5,8% circa”.

Non si registrano guariti nelle ultime 24 ore e sale, quindi, a 1.535 d il totale degli attualmente positivi sul territorio comunale.