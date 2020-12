Castellammare / Cava / Salerno / Sorrento / Amalfi folla per spese Natale. Multa a un bar

Castellammare / Cava / Salern/ Sorrento / Amalfi folla per spese Natale. Multa a un bar. Nelle grandi cittadine c’è stata folla, mentre in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina molto tranquille, movimento solo a Piano di Sorrento città commerciale d’eccellenza, ma contenuto rispetto ad altri paesi.

Folla davanti ai bar. Comitive in giro senza mascherina e clienti in locali che avrebbero dovuto essere chiusi al pubblico. Il caos a Castellammare scatta 24 ore prima della vigilia di Natale. E arrivano sanzioni a chi è stato sorpreso in gruppi pericolosi per il contagio Covid. Chiuso anche un bar al Corso Vittorio Emanuele, mentre a via Alvino bisogna intervenire per mandare fuori i clienti. Se il giorno della vigilia molti negozi saranno chiusi e gli spostamenti proibiti, Castellammare anticipa di un giorno quanto il governo Conte e De Luca hanno cercato di impedire. In strada ci sono praticamente tutti. Dalle comitive di più giovani, alle famiglie, fino a chi si affretta per gli ultimi regali in vista delle chiusure di molti negozi prevista per domani in tutta Italia. Il centro è preso d’assalto, anche se poche sono le file davanti ai negozi. Tanti soprattutto gli stabiesi a passeggio e in giro per gli auguri di Natale. Scattano i controlli per cercare di limitare i danni. In campo una task force di agenti del commissariato di polizia stabiese e vigili urbani. Un primo intervento a Piazza Matteotti e via Roma per fare disperdere le persone che erano, in gruppi numerosi, fermi a chiacchierare. Un caos di cui Castellammare, ancora sopra i mille e cinquecento contagi.

Controlli anti Covid nel vesuviano, tra Terzigno e Palma sanzionati tre negozi

Multato venditore di frutta senza mascherina

A poche ora a questo strano Natale che domani è alle porte e nonostante le restrizioni emanate dal presidente della regione Vincenzo De Luca – che hanno lasciato, di fatto, la Campania in zona arancione – è corsa ai regali a Salerno città e provincia. Si registrano traffico e lunghe file fuori i negozi nei diversi quartieri della città, dalla zona orientale al centro. Preoccupano, però, i tanti assembramenti. Diversi i cittadini che lamentano «pochi controlli» nonostante siano diverse le pattuglie della polizia municipale e i carabinieri in strada per accertare che si mantengano le disposizioni anti Covid. In Piazza Principe Amedeo sia nelle scorse serate che questa sera assembramenti di giovani nella penombra della piazzetta. In tanti su poche panchine con sigarette in mano, birre e mascherine abbassate. Ma anche in altre parti delle città ci sono riunioni di giovani e non solo che viòlano le più semplici norme anti covid. Ovviamente non è bastato chiudere lungomare e parchi cittadini. I giovani hanno trovato il modo di eludere comunque le restrizioni. Ma anche per strada non mancano passeggiate di genitori con passeggini come in un qualunque periodo pre natalizio. Da domani comincerà la zona rossa, ma molti credono che cosi come l’arancione non cambierà il prodotto finale.