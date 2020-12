Castagne. Ecco i segreti per farle al forno

Castagne i segreti per farle al forno . Per preparare le castagne al forno, iniziate intaccando le castagne: scegliete quelle perfettamente integre e praticate un intaglio orizzontale di circa 3 cm 1, poi versatele in un’ampia ciotola 2 e versate l’acqua 3. Tenetele in ammollo per almeno 2 ore. Grazie a questo procedimento sarà più facile sbucciarle una volta cotte. Potete anche aggiungere un pò di buon vino se vi piace.

Passato il tempo necessario, scolate le castagne e, se volete, potete riporle in un sacchettino di carta che assorbirà i residui di acqua, oppure munitevi di un panno asciutto per asciugarle bene. Cuocete le vostre castagne 4 distribuendole uniformemente sulla leccarda rivestita con carta da forno 5 e cuocete in forno preriscaldato in modalità statica a 180° per circa 25-30 minuti. Una volta pronte, sfornatele e ponetele in un cestino o in una ciotola coprendole con un panno asciutto. Fatele riposare almeno 15 minuti prima di gustarle: in questo modo sarà più facile togliere la buccia!