Caso Maradona, chi è Matias Morla?

Se la morte di Maradona ha causato un gran dolore al mondo dello sport e a chi lo amava, gli ultimi anni della sua vita stanno destando ogni giorno sempre più incredulità e meraviglia per tutto ciò che si sta scoprendo man mano. Dallo strano rapporto con il suo medico, Leopoldo Luque, al quale sono state date non poche responsabilità per il suo decesso, si è passati ad indagare sull’avvocato Matias Morla, avvocato del Pibe de Oro che nel 2017 si sarebbe trasferito a Dubai per gestirne le proprietà. Pian piano Morla sembrerebbe aver trasformato Maradona in un unico grande brand accorpando tutti vari marchi che gravitavano attorno al Pibe e costituendo una sola azienda di cui lui era il principale gestore, perché presidente unico ed inserendo la sorella quale amministratrice delegata. Da questa società, “Sattvica S.A.”, tutti gli amici, parenti e familiari più stretti sarebbero stati tenuti lontani. Secondo l’ex avvocato di Maradona, Angelo Pisani, il campione sarebbe stato addirittura sequestrato asserendo che “Morla e una serie di consiglieri hanno allontanato Diego dalla famiglia e dagli amici. Da quel momento nessun calciatore del Napoli ha più potuto chiamarlo. Addirittura io stesso non sono mai più riuscito a parlare con lui: mi è sempre stato detto che non c’era”. Anche Claudio ‘el Turco’ Garcia, amico stretto di Maradona aveva confessato che “Non ce lo facevano vedere ma sono certo che a lui non veniva detto nulla. Era sequestrato, al 90% non sapeva nulla di ciò che gli accadeva intorno”. Noi speriamo che venga fatta chiarezza al più presto su questi misteri che avvolgono chi circondava Maradona e che i colpevoli, semmai ce ne fossero, paghino per poter lasciare riposare finalmente in pace quantomeno la sua anima.

“Mi hanno chiamato amici giornalisti per rivelarmi che Matias continua a mandargli vecchi audio di mio papà. Se fosse davvero stato suo amico, smetterebbe di esporlo in questo modo. Sei un topo immondo”, ha scritto la figlia del Diez. “La tua giustizia sarà sociale. Continua pure a inviare audio, chiedi il sostegno e la difesa dei miserabili come te. Tutti sanno come sono andate le cose. Piuttosto mettici la faccia e rispondimi, codardo. Ma io non mi fermerò”, ha infine minacciato Dalma, ancora furiosa per l’audio diffuso tre giorni fa durante il quale Maradona spiegava le ragioni degli attriti con la figlia e il motivo per il quale non sarebbe andato al suo matrimonio