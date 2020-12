Casa Amalfi, l’emergenza sanitaria non ferma il canto: arriva il concerto in “smart singing”. Parte la nuova iniziativa natalizia di Amalfi. Ecco quanto ci fanno sapere:

L’emergenza sanitaria non può fermare il nostro canto. Allora avremo un “concerto in smart singing”. Dal 24 dicembre ogni sera alle ore 19 pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook e sulla pagina CasaAmalfi un brano del nostro repertorio natalizio tratto dai video delle passate edizioni di Amalfi canta il Natale. Trascorreremo in compagnia 5 minuti ogni sera, con l’augurio di poter presto tornare a cantare insieme.