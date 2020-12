Casa Amalfi ed il Natale nel servizio del Tgr Campania. Anche se in maniera differente a causa delle restrizioni di quest’anno dovute alla pandemia in corso, il Natale è sempre un momento magico. Ed è proprio del Natale e di Casa Amalfi che hanno parlato in un servizio del Tgr Campania. “Anche in assenza di turisti ad Amalfi accese le luminarie natalizie – hanno detto -. Il Comune ha anche rilanciato sui social il progetto Casa Amalfi, una pagina dove tutti coloro che amano l’antica repubblica marinara potranno postare foto e video e condividere il calore delle case delle famiglie tipico del periodo natalizio. A partire dall’Immacolata e negli altri giorni festivi, gli zampognari gireranno nelle strade del paese e la loro musica entrerà così nelle case”.