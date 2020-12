Capri Watch: sfavillanti cristalli Swarovski per la nuova linea di bracciali del marchio di Silvio Staiano

Capri. Una new entry di sfavillanti bijoux della nuova linea di bracciali, nati dall’estro creativo del Ceo di Capri Watch Silvio Staiano e realizzati da sapienti maestri artigiani, vanno ad aggiungersi alla Collezione MultiJoy. Il brand made in Capri, per la sua ultima novità, ha voluto ispirarsi alla luce proprio in questi giorni che chiudono il 2020, si tratta di una vasta gamma di bracciali vivaci, gioiosi, risplendenti di luce e di colore. Gli smalti sgargianti utilizzati richiamano proprio quello stile anni 70 che regnava a Capri, espandendosi poi in quella lavorazione anche che lanciò nel mondo in stile caprese.

Oggetti preziosi con la peculiarità del lusso dove sono stati utilizzati gli smalti a fuoco e l’acciaio lavorato con tagli fini ed eleganti proprio come quelli di oggi Capri Watch ripropone utilizzando gli stessi elementi arricchiti, però, da un must della maison caprese: la “scia cosmica” dei preziosi cristalli Swarovski.

Eleganti, raffinati, adatti a ogni momento: sono tante le caratteristiche dei magnifici prodotti di Capri Watch. I segnatempo del marchio di Silvio Staiano fanno la differenza per i loro dettagli, la qualità e la bellezza infinita. Decine di rivenditori in tutta Italia e anche nel resto del mondo, da Sorrento a Capri, da Positano a Salerno, fino a Milano e al Giappone. Capri Watch è famosa worldwide per i suoi orologi e per la sua capacità di proporre sempre innovazioni stravolgendo la concorrenza.

Con il supporto di un consolidato team di validi collaboratori, tra cui emergono Valeria che si occupa del “Customer Care” (l’assistenza post vendita è il fiore all’occhiello dell’azienda), Capri Graphic e Fabio Federico per la grafica pubblicitaria, e la sorella Alba che cura l’immagine del marchio presso i clienti rivenditori, l’imprenditore caprese è riuscito a creare un’impresa di successo, cresciuta costantemente dal 1995, fino a diventare uno status symbol e affermarsi ai vertici dell’orologeria fashion italiana.