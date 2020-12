Capri, una casa per gli anziani: via libera al progetto. Ad Anacapri avviso pubblico per una nuova casa per anziani, intanto i consumatori chiedono alla regione un’ambulanza speciale per i soccorsi nelle strette stradine. Il comune di Anacapri, guidato dal sindaco Alessandro Scoppa, ha approvato l’avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la “Comunità alloggio e centro polifunzionale per anziani” che nascerà in piazza San Nicola nel cuore del centro storico del comune alto dell’isola. La determina comune avvia il procedimento con il quale in base alle manifestazioni pervenute, sarà formato un elenco delle imprese in possesso dei requisiti richiesti. Obiettivo la realizzazione del progetto, che su proposta del vicensindaco Franco Cerrotta, doterà il territorio di Anacapridi un alloggio per gli anziani all’interno di un immobile che si sviluppa su tre piani e che diventerà casa di riposo e sede idonea anche ad ospitare un centro diurno con sala ritrovo. La struttura per anziani rappresenta un tassello importante per garantire una migliore qualità di vita agli isolani che, secondo le statistiche, seguendo il trend nazionale, anche ad Anacapri sono in forte aumento. A proposito di Anacapri, la delegazione dell’isola di Capri dell’Unione Consumatori ha inviato una nota al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca sollecitando un mezzo di soccorso speciale per le stradine anacapresi, caratterizzate spesso da una particolare fisionomia. “L’isola di Capri merita un’assistenza sanitaria normale, decente, civile, già aggravata di per sé dai noti problemi legati all’insularità – si legge nella nota di Teodorico Boniello, responsabile della delegazione di Capri dell’Unione Nazionale Consumatori – occorre destinare ad Anacapri un’ambulanza dedicata, esclusivamente per le strette stradine, dalle dimensioni ridotte e riportare in primo piano il tema dell’adeguata assistenza sanitaria in caso di situazioni di grave emergenza”.

Fonte Metropolis