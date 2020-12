Capri, un progetto di sicurezza dopo la frana. Frana a Marina Piccola a Capri, progetto esecutivo di risanamento e messa in sicurezza. Il Comune ha dato il via al programma di restyling del versante sovrastante le unità abitative (ex Ina Casa) situate lungo via provinciale Marina Piccola. Tre anni fa in località Castiglione una frana interessò la Petrara, causò danni, e per miracolo senza conseguenze fisiche, per gli abitanti. Una notte di paura con le persone delle case coinvolte che per puro caso non si trovarono in quel momento nelle zone colpite da massi che arrivarono a penetrare dall’alto sino all’interno. Una situazione che portò allo sgombero delle case oggetto dell’episodio con temporaneo trasferimento in altre unità immobiliare di proprietà municipale. Il Comune obbligò i proprietari delle aree sovrastanti di procedere a un intervento di consolidamento e messa in sicurezza del costone e stabilendo che i proprietari della zona dalla quale si innescò la frana a procedere a un intervento di consolidamento e messa in sicurezza del costone. Un sopralluogo degli uffici comunali constatata la permanenza delle condizioni di mancata sicurezza ha dato avvio ad un procedimento amministrativo per l’esecuzione in danno delle opere di messa in sicurezza. Il comune si farà carico in anticipo delle spese provvedendo al successivo recupero. Primo step sarà l’incarico per la progettazione esecutiva del risanamento e messa in sicurezza del versante sovrastante le unità abitative ex Ina Casa lungo via Provinciale Marina Piccola che verrà riconosciuto attraverso trattativa privata e che prevederà interventi sul versante di natura calcarea con l’obiettivo di «messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico» e tenendo conto dei criteri stabiliti dal ministero dell’ambiente «al fine di ridurre gli impatti ambientali dell’intervento».

Fonte Metropolis