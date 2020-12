Capri, trasporto per anziani: il Comune acquista due nuovi carrellini. A Capri potenziato il trasporto per anziani e disabili. Per le strade pedonali dell’isola azzurra, infatti, impervie e faticose per chi ha difficoltà motorie da tempo i servizi sociali del comune di Capri hanno attivato un traspor to con appo s i t i carrellini elettrici. Ora l’acquisto di due nuovi mezzi a trazione elettrica consentirà di effettuare per un numero magg io re d i persone e fasce orarie più ampie tale servizio di fondamentale importanza in particolare in questi mesi di restrizioni e disposizioni straordinarie. Un altro importante tassello aggiunto al grande progetto di un servizio sociale a 360 gradi ha annunciato con soddisfazione l’assessore alle politiche sociali del comune di Capri Salvatore Ciuccio – ringrazio il sindaco ed i miei colleghi di giunta e del gruppo per il sostegno e la fiducia per questa iniziativa. Un ringraziamento particolare allo staff dei nostri Servizi Sociali sempre collaborativo ed operativo. L’informazione diffusa anche attraverso i canali web comunali prevede più corse per il servizio trasporto sociale per le zone alte di Capri. Grazie ai due nuovi carrelli hanno spiegato il sindaco di Capri Marino Lembo e l’assessore Salvatore Ciuccio nella loro comunicazione – che hanno portato la dotazione del parco macchine a cinque, è stato possibile aumentare il numero delle corse sia per Tiberio che per Matermania. Uno dei nuovi carrelli è stato acquistato grazie alla campagna di solidarietà lanciata dal Movimento Cristiano Lavoratori.

Fonte Metropolis