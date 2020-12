“Capri senza barriere”, conclusa la campagna “Aiutiamo il Capilupi”. Consegnato l’ultimo acquisto

Capri. L’Associazione “Capri senza barriere”, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: «E’ stato collaudato questa mattina l’ultimo “pezzo” acquistato con i proventi della campagna “Emergenza Coronavirus: Aiutiamo il Capilupi” lanciata a fine marzo, in pieno lockdown, dalla nostra associazione. Si tratta di un sistema di iniezione per mezzi di contrasto Medrad Salient della Bayern per la Tac acquistato assieme a Federalberghi – Isola di Capri che è stato collaudato alla presenza del leader degli albergatori isolani Sergio Gargiulo, del nostro presidente Michele Lembo e della dottoressa Maria Losardo, dirigente medico referente della Direzione Sanitaria del Capilupi.

Capri senza Barriere, nell’ambito della campagna “Emergenza Coronavirus: Aiutiamo il Capilupi” ha raccolto quasi 50mila euro con i quali ha acquistato: un ecografo portatile MyLab Sigma, due elettrocardiografi BeneHeart R12, tre termoscanner e mille mascherine per il personale del presidio ospedaliero isolano.

Abbiamo provveduto altresì a finanziare la manutenzione ordinaria con manodopera specializzata e sostituzione di alcune parti della mini ambulanza elettrica in dotazione al 118 e contribuito all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e materiale igienizzante per il centro Anffas di Capri.

Tutto ciò è stato possibile grazie alle associazioni, ai professionisti, ai cittadini che hanno contribuito così generosamente, alle aziende che hanno collaborato con noi, ai vertici della direzione sanitaria dell’ASL Napoli 1, alla dottoressa Maria Losardo ed al dottor Paolo Falco che ci hanno guidato e sostenuto in questo percorso di solidarietà. Grazie di cuore a tutti voi».