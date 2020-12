Capri, sentenza per l’ex sindaco Giovanni De Martino e Stroscio: risarcimento da 180 mila euro al comune. Indagini da Sorrento e Piano

Anteprima Positanonews . Capri ( Napoli ) La Corte dei Conti composta da Salvatore Nicolella, Rossella Cassaneti e Francesco Maffei, ha emesso una sentenza nei confronti dell’ex sindaco di Capri, Giovanni De Martino, già dipendente del Comune di Capri con la qualifica di ingegnere dell’U.T.C., e Massimo Stroscio, Responsabile dell’Ufficio Tecnico (Settore VI Urbanistica ed Edilizia privata).

I fatti, ricordiamo, risalgono al 2018, quando il sindaco di Capri Giovanni De Martino era indagato per associazione a delinquere. Da un anno, i carabinieri della locale stazione, insieme ai militari dell’Arma della compagnia di Sorrento e i magistrati della Procura di Napoli stavano conducendo un indagine sul primo cittadino caprese, accusato di essere a capo di una organizzazione finalizzata a far ottenere facilmente licenze per lavori edilizi non eseguibili, aggirando così i controlli. Il tecnico che ha fornito il supporto è Dario Pappalardo . Una vicenda davvero complessa che riguarda vicende private legate al diritto di enfiteusi che è ricostruita nella sentenza che farà clamore in Campania è ricostruita nella sentenza allegata.

La vicenda nasce l’ìanno scorso , giugno 2019, nel periodo dell’inchiesta partita dal Tribunale di Napoli penale che vedeva parte lesa il Comune di Capri per il procedimento 12639/19. Il Pubblico Ministero, Francesco Raffaele, aveva dato incarico alla Tenenza della Guardia di Finanza di Capri, diretta dal Luogotenente Pietro Varlese, che hanno portato ad accusare l’architetto Massimo Stroscio di falso ideologico e abuso d’ufficio. L’architetto Massimo Stroscio era stato accusato dalla Procura Regionale della Corte dei Conti in merito alla presunta mancata riscossione di canoni di occupazione.

Ingegnere, Giovanni De Martino è stato eletto sindaco di Capri nel 2014, dopo essere stato per circa 20 anni, dagli anni Ottanta al 2001, direttore dell’ufficio tecnico comunale isolano. Sulle accuse a carico del primo cittadino indaga un pool di magistrati guidato dai pubblici ministeri Catello Maresca, Maria Carolina De Pasquale e Giulio Vanacore. Spetta adesso ai magistrati fare luce sul presunto sodalizio, che sarebbe guidato proprio dal sindaco, nato con l’intento di guidare, facendo i propri interessi, le licenze per i lavori edilizi sull’isola.

Dunque la Corte rilevata l’illiceità, sul piano amministrativo-contabile, delle statuizioni contenute nell’ordinanza n. 75/2017 emessa dal Responsabile del VI Set-tore Urbanistica ed Edilizia Privata (cd. UTC) del Comune di Capri arch. Massimo STROSCIO, in quanto causativa del nocumento patrimoniale di cui alla prima delle voci di danno indicate dalla Procura Regionale ( …)

definitivamente pronunciando: CONDANNA Massimo STROSCIO e Giovanni DE MARTINO alla rifusione in favore del Comune di Capri della complessiva somma di € 160.845,80, con addebito dell’80% di essa (= € 128.676,64) a Massimo STROSCIO e del restante 20% (= € 32.169,16) a Giovanni DE MARTINO, oltre rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT sui ratei via via maturati, dal primo mancato introito del canone di occupazione (febbraio 2015) alla data di pubblicazione della presente sentenza, inte-ressi al tasso legale -sull’intera somma così rivalutata- dalla pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo

