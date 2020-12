Capri ( Napoli ) . Cordoglio a Capri per la scomparsa dello Chef Mario De Luca, caprese di prima generazione che ha lasciato un segno indelebile nella comunità isolana e in particolare nel settore dell’hotellerie. De Luca, che si è spento ieri all’età di 83 anni, è stato il più giovane primo chef del Grand Hotel Quisisana ed anche l’ultimo caprese a rivestire quel prestigioso ruolo nello storico albergo.

De Luca lasciò il Quisisana alla fine degli anni 80 per realizzare il suo sogno ed aprire, insieme alla moglie Costantina ed alle due giovani figlie Daniela e Fulvia, il Ristorante “La Tavernetta” che molti clienti del Quisisana, quasi come un rito da continuare, frequentavano per assaporare la sua rinomata cucina. Tra questi, alla sua tavola si sedettero anche la Principessa Carolina di Monaco e tante celebrità che aveva conosciuto nel corso della sua carriera.

Fra le sue tante esperienze, lo Chef De Luca fu anche professore all’Istituto Alberghiero di Capri dove ha saputo trasmettere ai giovani allievi i segreti di tante sue preparazioni culinarie, fra cui i “profiteroles al limone”, fra i più celebri piatti di sua invenzione insieme ai “Ravioli alla crema verde”.

Fonte Capri News