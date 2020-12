Capri: niente aliscafi a Natale, partono solo i traghetti. Solo i traghetti collegheranno Capri con Sorrento e Napoli il giorno di Natale. Gli orari dei collegamenti marittimi tra l’isola e la terraferma durante le festività avranno una rimodulazione con tagli di alcune corse. Per il giorno della vigilia (giovedì) tutti i collegamenti saranno regolari e non verrà effettuata soltanto la corsa delle ore 18.45 da Napoli per Capri. Tutti fermi gli aliscafi invece nei giorni 25 e 26 dicembre e a garantire le corse via mare saranno solo i traghetti (da Napoli ore 5.35, 9, 12, 13.30, 17.25, 19.40 e da Capri ore 6.40, 10.20, 11, 15.35, 17.40, 20.15). Collegamenti quasi regolari per domenica 27 ad eccezione del primo aliscafo Capri-Napoli (ore 6.50), della corsa delle 12.10 e del mezzo per la tratta inversa delle 8.05. Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre gli orari saranno quelli previsti dal consueto piano orario mentre per giovedì 31 l’unica eccezione sarà la sospensione della corsa delle ore 18.45 da Napoli per Capri. Venerdì, giorno di Capodanno e primo del 2021 torneranno a essere soltanto i traghetti i mezzi che garantiranno i collegamenti tra Capri e la terraferma mentre fermi ai box saranno gli aliscafi. L’indomani (sabato 2) eccetto la mancata partenza della corsa Capri-Napoli delle ore 6.50 sarà tutto regolare, così come gli orari da domenica 3 gennaio. Per quanto concerne la linea Capri-Sorrento, tutto normale oltre che nei vari giorni feriali anche giovedì 24 dicembre e sabato 2 gennaio, mentre soltanto i traghetti salperanno il giorno di Natale. A Santo Stefano e Capodanno oltre alle navi ci saranno anche due coppie di corse di aliscafo. Pausa totale sulla linea tra Capri e Castellammare di Stabia soltanto il giorno di Natale mentre ci sarà una corsa al mattino con mezzo veloce sia il 24 e 26 dicembre che il 1 gennaio.

Fonte Metropolis