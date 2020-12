Capri, condanna all’ex sindaco e Stroscio anticipata da Positanonews oggi su Repubblica

La sentenza della Corte dei Conti composta da Salvatore Nicolella, Rossella Cassaneti e Francesco Maffei, nei confronti dell’ex sindaco di Capri e riportata in anteprima da Positanonews, oggi finisce di Napoli Repubblica.

La vicenda, ricordiamo, si riferisce alla sentenza a carico dell’ex sindaco di Capri, Giovanni De Martino, già dipendente del Comune di Capri con la qualifica di ingegnere dell’U.T.C., e Massimo Stroscio, Responsabile dell’Ufficio Tecnico (Settore VI Urbanistica ed Edilizia privata).

Con atto di citazione depositato il 6/12/2019 la Procura Regionale ha evocato in giudizio Giovanni DE MARTINO e Massimo STROSCIO, nelle rispettive qualità di Sindaco p.t. e di Responsabile dell’area VI (Urbanistica ed Edilizia) del Comune di Capri, per sentirli condannare al risarcimento del danno, complessivamente pari ad € 180.845,80 (o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia), in favore del ridetto Comune […]