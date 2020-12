Capri, arriva l’ok per il restyling del borgo di Sant’Anna. A Capri oltre 30mila euro per il restyling di via Madonna delle Grazie. È stato assegnato il primo lotto di rifacimento della sede stradale di alcune parti di via Madonna delle Grazie, la storica stradina che conduce al borgo di Sant’Anna, il quartiere più antico dell’isola. Il progetto dovrebbe prevedere anche la sistemazione della pavimentazione.

L’intervento, come auspicato anche dagli abitanti del quartiere e dai tanti “simpatizzanti” di un borgo che ospita storicamente la Festa di Sant’Anna, si spera sia solo il primo di un intervento più generale e di “ripensamento” complessivo di Sant’Anna.

Un rione a pochi passi dalla piazzetta di Capri, caratterizzato da un fascinoso dedalo di viuzze e che ospita nel suo cuore la chiesa di Sant’Anna, datata intorno alla metà del 1200, prima chiesa dell’isola e “scrigno” prezioso di tesori d’arte di epoca medievale. Un itinerario che ha tutti i titoli in regola per far parte di percorsi di turisti , vacanzieri e appassionati della storia e più in generale del cosiddetto turismo culturale, e che, però, si presenta piuttosto malandato, con arredi urbani da rifare e nel complesso bisognoso di una sistemazione e manutenzione più ampia. Il borgo di Sant’Anna ha tutte le potenzialità per poter essere un valore aggiunto alla zona del centro di Capri, però negli anni ha perduto man mano la propria “vita” e vitalità, con molti imprenditori e attività commerciali che hanno tentato di fare investimenti, salvo “arrendersi” all’evidenza di un quartiere dimenticato. Il comitato di “Sant’Anna al Borgo” ha più volte promosso eventi nel quartiere negli ultimi anni per cercare di riportare in auge quel piccolo grande “spicchio” del centro storico caprese e pezzo importante della storia caprese. «Ad essere gettonati – come evidenziano gli abitanti – sono i cassonetti dei rifiuti, spesso traboccanti già prima delle ore serali».

Fonte Metropolis