Capri, alberi a rischio: scatta l’esposto a De Magistris. De Magistris si occupi degli alberi e delle piante lungo le strade provinciale di Capri e Anacapri. A chiederlo presentando un esposto è l’avvocato Gaetano Simeoli che dalla sua “Voce di Capri” si è rivolto a De Magistris in qualità di sindaco della Città Metropolitana, ex Provincia, di Napoli. Il documento è stato inviato alla luce di queste ore difficili in tema di maltempo con forti raffiche di vento che stanno letteralmente flagellando l’isola azzurra, e tra i “protagonisti” in questo senso un albero lungo la strada che collega il centro di Capri con il porto. “La caduta di un albero sulla strada provinciale Marina Grande – ha detto Simeoli – fortunatamente senza gravi conseguenze deve far riflettere sullo stato di manutenzione degli alberi lungo le strade provinciali dell’isola”. Alla Città Metropolitana è stata chiesta “l’immediata mappatura e verifica dello stato degli alberi sulle provinciali dei due comuni dell’isola e l’adozione di tutti gli interventi per la pubblica e privata incolumità. Inoltre si chiede la potatura e piantumazione degli alberi divelti dal vento e/o da abbattere”.

Fonte Metropolis