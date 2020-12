CappottoMio Eni, l’isolamento termico a cappotto per i condomini. Detrazioni fiscali fino al 110%

CappottoMio è la proposta di Eni gas e luce per la riqualificazione energetica e antisismica del proprio condominio. Oltre all’isolamento termico delle pareti, CappottoMio include l’adeguamento energetico delle centrali termiche condominiali e/o gli interventi di consolidamento antisismico.

L’isolamento a cappotto o cappotto termico è una tecnica per la coibentazione termica e in alcuni casi acustica delle pareti di un edificio e si ottiene applicando del materiale isolante sulla superficie delle pareti. Questa tecnica, inizialmente diffusa tra villette e abitazioni residenziali, sta gradualmente prendendo piede anche tra i condomini grazie all’iniziativa CappottoMio di Eni gas e luce.

Perché scegliere il servizio CappottoMio? Innanzitutto perché l’investimento conviene. Grazie all’impegno di Eni gas e luce nell’acquisto del credito si ha la possibilità di ottenere subito i benefici fiscali: dal 1°luglio 2020 si può infatti avere fino al 110% – “SuperBonus”- per le detrazioni sui lavori di efficientamento energetico e per l’adozione di misure antisismiche come previsto dal Decreto Rilancio.

In particolare, il Decreto Rilancio prevede la possibilità di portare in detrazione al 110% alcune spese sostenute per:

interventi di efficientamento energetico ( Ecobonus )

riduzione del rischio sismico ( Sismabonus )

installazione di impianti fotovoltaici

installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

La detrazione fiscale al 110% per il cappotto termico è valida per i lavori effettuati nel periodo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e fruibile in cinque rate dello stesso importo.

Inoltre CappottoMio garantisce un’elevata qualità del servizio. Eni gas e luce mette a disposizione una rete di imprese e professionisti accuratamente selezionati sul territorio nazionale e supporta amministratori di condominio, imprese e clienti dalla preparazione dell’assemblea fino alla garanzia della detraibilità degli interventi di riqualificazione energetica.

Tuttavia, l’elemento più innovativo contenuto nel Decreto Rilancio è la possibilità, per alcuni soggetti, di optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione alternativamente:

per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi ( sconto in fattura );

oppure, per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Con la cessione del credito il condominio ottiene fin da subito i seguenti incentivi fiscali senza doverli ripartire in rate annuali:

Ecobonus (fino al 110%). Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica. Sismabonus (fino al 110%). Detrazioni per l’adozione di misure antisismiche. Ecosismabonus (fino al 110%). Detrazioni per riqualificazione energetica e misure antisismiche.

Il cappotto termico condominiale ha anche altri vantaggi: