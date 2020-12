Capodanno 2021 con il maltempo e con la neve in Campania, con un nuovo vortice ciclonico che investirà l’Italia nelle prossime ore. Nella regione meridionale si prevede un calo delle temperature per la giornata di domani 31 dicembre 2020, di 2-3 gradi, con le minime che sulla costa raggiungeranno i 3 gradi, raffiche di vento e piogge a Napoli e forti temporali anche in provincia di Salerno.

Campi Flegrei – Golfo di Napoli

Brevi rovesci e schiarite. Prevalentemente vento di Ponente con intensità di 13 km/h. Raffiche fino a 20 km/h. Temperature minime comprese tra 6 e 9 °C e massime comprese tra 9 e 13 °C. Zero termico a 1250 metri.

Costiera amalfitana – Capri – Piana del Sele

Fenomeni temporaleschi alternati a schiarite. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 14 km/h. Possibili raffiche fino a 19 km/h. Temperature minime comprese tra 3 e 10 °C e massime comprese tra 6 e 12 °C. Zero termico a 1250 metri.

Litorale del Cilento

Prevista pioggia sul Litorale del Cilento. Vento da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 18 km/h. Raffiche fino a 24 km/h. Temperature minime comprese tra 3 e 11 °C e massime comprese tra 7 e 12 °C. Quota 0°C a 1250 metri.

Litorale settentrionale – Bonifica del Volturno

Pioggia e schiarite. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da libeccio con intensità di 18 km/h. Possibili raffiche fino a 31 km/h. Temperature minime comprese tra 8 e 12 °C e massime comprese tra 9 e 14 °C. Zero termico a 1450 metri.

Alto Sannio – Fortore – Alta Irpinia

Brevi rovesci e schiarite. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da SW con intensità di 19 km/h. Possibili raffiche fino a 33 km/h. Temperature minime comprese tra 3 e 9 °C e massime comprese tra 5 e 11 °C. Zero termico a 1400 metri, neve a 1100 metri.

Irpinia – Monti Picentini

Brevi rovesci e schiarite. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da SW con intensità di 22 km/h. Possibili raffiche fino a 35 km/h. Temperature minime comprese tra 2 e 10 °C e massime comprese tra 4 e 12 °C. Quota 0°C a 1500 metri, neve a 1250 metri.

Monte Matese

Piovaschi intermittenti sul Matese. Vento da Sud-Sud-Ovest con intensità di 23 km/h. Raffiche fino a 33 km/h. Temperature minime comprese tra 4 e 10 °C e massime comprese tra 6 e 12 °C. Zero termico a 1500 metri, neve a 1150 metri.

Parco Cilento – Vallo di Diano

Pioggia debole e schiarite. Vento da Sud-Sud-Ovest con intensità di 23 km/h. Raffiche fino a 31 km/h. Temperature minime comprese tra 6 e 11 °C e massime comprese tra 8 e 13 °C. Quota 0°C a 1450 metri, neve a 1150 metri.

Basso Sannio – Benevento

Prevista pioggia con locali schiarite. Vento da Sud-Ovest con intensità di 23 km/h. Raffiche fino a 39 km/h. Temperature minime comprese tra 3 e 10 °C e massime comprese tra 6 e 11 °C. Quota 0°C a 1500 metri.

Terra di Lavoro – Roccamonfina

Piovaschi e schiarite. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Sud-Sud-Ovest con intensità di 17 km/h. Possibili raffiche fino a 31 km/h km/h. Temperature minime comprese tra 6 e 11 °C e massime comprese tra 8 e 13 °C. Quota 0°C a 1400 metri.

Valle Caudina – Telese

Prevista pioggia con locali schiarite. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da SW con intensità di 21 km/h. Possibili raffiche fino a 33 km/h. Temperature minime comprese tra 5 e 11 °C e massime comprese tra 8 e 12 °C. Quota 0°C a 1450 metri.

continua su: https://www.fanpage.it/napoli/meteo-capodanno-campania-2021/

https://www.fanpage.it/