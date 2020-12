Capaccio Paestum, il sindaco Alfieri: “I miei consiglieri pagati per tradirmi”

L’unico punto all’ordine del giorno prevedeva soltanto l’approvazione della ratifica della delibera di giunta numero 540 del 28.10.2020 per completare l’iter di finanziamento, con la Cassa Depositi e Prestiti, dei restanti del 3° e 4° lotto per la riqualificazione della fascia costiera. Incassato il sì, di fronte alle assenze esplode la rabbia di Alfieri: «Voglio dire, a chi sogna la notte di sfiduciare, che quando vi mancherà l’ultima firma, la verrò a mettere io, il mio numero di telefono ce l’avete, mi potete chiamare. Poi ci ripresenteremo alle elezioni e vedremo se voi, e chi ha firmato con voi, sarete eletti dal popolo. Vergognatevi! Vi metteremo in condizione che non vi guarderà in faccia più nessuno, girerete come passeri solitari.

Neanche nei bar troverete qualcuno che prenda il caffè insieme a voi». Più che i distinguo di natura politica la paura è assai più prosaica. Sono già più di 10 milioni di euro, e in via di aumento verso i quindici, il monte complessivo dei mutui finora contratti in meno di 1 anno e mezzo. Una mole di impegni che graverà sulle spalle dei cittadini per i prossimi vent’anni. Questo sta facendo riflettere molti consiglieri comunali. Ormai, da mesi, la maggioranza uscita dalle urne è cambiata. Sono diventati determinanti i voti di Angelo Quaglia e Ulderico Paolino , due consiglieri eletti nelle liste di opposizione di Enzo Sica e Italo Voza , passati di recente con Alfieri. Si cerca di spingere verso l’opposizione, nel gruppo misto, dell’attuale presidente del consiglio comunale Emanuele Sica, che precisa: «Non sono andato all’opposizione ma Enzo Sica si è limitato a comunicare dove tecnicamente devo essere per forza iscritto perché espulso dal mio gruppo consiliare, vale a dire nel gruppo misto. Resto presidente del consiglio comunale perché non ho commesso nessuna mancanza tecnica o comportamentale. La carica non è nelle disponibilità esclusive del sindaco».