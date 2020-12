Caos tralicci a Sorrento , un palo spezzato a Via Belvedere che poteva provocare una tragedia non è l’unico caso come scrive su Il Mattino di Napoli Massimiliano D’Esposito

Emergenza linee aeree a Sorrento. Un palo di legno si è spezzato in via Belvedere e solo la fortunata coincidenza per cui nessuno stava passando in quel momento lungo la strada sottostante ha evitato il peggio. Uno scampato pericolo che, però, ripropone la drammatica situazione dei cavi volanti di Telecom e di Enel. Sostegni di legno, plastica, metallo, cemento, la maggior parte dei quali deteriorati dagli agenti atmosferici e dalla mancanza di manutenzione. Basta alzare gli occhi al cielo per rendersi conto che la collina di Casarlano, a Sorrento, vive in una gabbia di fili. Situazione analoga a Priora, al Capo ed anche in centro, a Sorrento, dove si vedono cavi appesi ai palazzi che danno l’esatta panoramica dell’incuria e della poca attenzione con cui vengono eseguiti i lavori.

SOS DALLA COLLINA

La situazione di gran lunga più drammatica, comunque, è proprio quella che si rileva nella zona alta della città. Ci sono punti in cui tra due pali sono stati posizionati anche venti fili se non di più. Dal basso non è facile distinguerli nel groviglio che si forma. Ciò perché ad ogni richiesta di allaccio di una nuova utenza non si fa altro che sistemare l’ennesimo cavo sempre sugli stessi vecchi tralicci. E poco importa se, magari, ci sono fili ormai inutilizzati. Il risultato? Vere e proprie reti fatiscenti che oltre ad arrecare danno al territorio circostante sono anche poco funzionali con notevolissime dispersioni di segnale. Eppure siamo alle porte del 2021 e mentre si parla di 5G e di supertecnologie di ultima generazione che avanzano in maniera velocissima, Sorrento, una città turistica, la più grande azienda ricettiva della Campania, è ancora abbandonata a se stessa per quanto riguarda la distribuzione dei servizi di rete essenziali. Che dire delle infrastrutture telefoniche dove la fibra è praticamente inservibile proprio a causa delle dispersioni del segnale lungo le linee aeree? Che dire dell’Enel che per tutta la collina mette in mostra trasformatori poggiati su pali arrugginiti? Che dire dei tiranti, dei sezionatori aerei che fanno da sfondo ad uno dei panorami più belli del Golfo di Napoli?

LE PROSPETTIVE

Bisogna bonificare tutto. Pensare a impianti sotto traccia capaci di servire tutte le zone collinari di Sorrento con apparati ad alta tecnologia e che siano al tempo stesso affidabili. Un progetto che richiede impegno e continuità. E la prima mossa potrebbe venire proprio dal Comune attraverso il divieto di installare ulteriori tralicci e cavi aerei sull’intero territorio con l’obbligo di realizzare i nuovi collegamenti esclusivamente sotto traccia. Potrebbe essere l’inizio di una nuova fase propedeutica alla demolizione della vecchia rete da sostituire con cavi interrati. Proposta che l’amministrazione è pronta a fare propria. Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, si è insediato appena qualche settimana fa, ma già sta mettendo mano ad alcuni dossier che negli ultimi anni hanno accumulato polvere negli uffici di piazza Sant’Antonino. Tra essi c’è proprio quello della fatiscenza delle linee telefoniche ed elettriche in alcune parti della città. «Siamo al lavoro su questo fronte – conferma il primo cittadino – ed a breve potremo fornire un quadro dettagliato degli interventi che abbiamo già programmato e che intendiamo attuare nel breve termine».