Campania si prepara alla zona gialla. Negozi e ristoranti aperti: domani il giorno decisivo

Ora la Campania confida in una riduzione delle restrizioni anti Covid, con il passaggio dall’attuale zona rossa a quella arancione o addirittura gialla. Domani il giorno decisivo. Si consolida infatti il calo della curva di incremento dei positivi, e soprattutto la riduzione dei posti letto occupati sia in terapia intensiva che nelle degenze Covid ‘ordinarie’. Cosa vuol dire zona gialla? Negozi riaperti, centri estetici pronti a ripartire e a pranzo al ristorante.

Oggi il rapporto tra nuovi casi e tamponi è sceso in modo significativo, al 9,3%, inferiore alla media nazionale (10%) con 1.842 test positivi su 19.759 processati. I sintomatici sono 185. Cala di altre sei unità rispetto a ieri il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, oggi 173 su 656 disponibili. Migliora la situazione anche sul versante delle degenze che oggi sono 2.064 (meno 35 rispetto a ieri) su 3.160 posti disponibili tra strutture pubbliche e sanità privata. Resta alto invece il numero delle vittime: il bollettino dell’Unità di crisi ne segnala 43, di cui 22 decedute nelle ultime 48 ore e 21 decedute in precedenza ma registrate ieri.

Oggi il prefetto Marco Valentini ha riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, che ha deciso un nuovo assetto dei dispositivi di vigilanza sul territorio. Si prevedono mirati controlli delle autocertificazioni presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e autostrade; l’impiego di strumenti tecnologici per prevenire assembramenti, soprattutto nei luoghi cittadini maggiormente frequentati; l’incremento dei controlli di prossimità con pattuglie a piedi nei centri storici delle città. Il Comitato si rivolge infine ai sindaci dei comuni dell’area metropolitana perché “valutino la disciplina del traffico pedonale nelle aree di maggiore affluenza, e assicurino adeguati controlli attraverso le polizie locali al rispetto delle misure e dei distanziamenti previsti negli esercizi e nei centri commerciali”.