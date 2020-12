Campania. Parte il V-Day: campagna vaccinale in 7 postazioni. Consegnate le prime 720 dosi.

È il V-Day anche in Campania. Dopo la consegna delle 720 dosi, è partita la campagna vaccinale (Pfizer/BionTech) in programma per la giornata di oggi. Sono state attivate sette postazioni in altrettanti ospedali della nostra Regione: Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare (Napoli); San Sebastiano (Caserta), Moscati (Avellino), San Pio (Benevento), Ruggi d’Aragona (Salerno).

In ogni presidio saranno somministrate le 100 dosi di vaccino previste, a operatori sanitari e medici ancora oggi in prima linea nella lotta al Covid. Il via alle vaccinazioni è previsto in ogni struttura alle ore 10 circa. Saranno vaccinati, a partire dalle ore 13, anche 20 operatori di una Residenza per anziani dell’Asl Napoli 1.

Tutto è pronto per questa grande giornata di speranza.