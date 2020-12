Campania in zona arancione, meno divieti da domani: riaprono tutti i negozi

Alla luce di questi valori degli indicatori di rischio, addirittura migliori di quelli che a inizio novembre collocavano la Campania in zona gialla (e da cui in un sol colpo passò poi in zona rossa), c’è semmai da chiedersi per quale motivo non sia tornata alla casella di partenza. Anche perché nel confronto con le altre regioni in zona gialla la Campania non sfigura, anzi. Tra queste solo la Sicilia, ad esempio, non registra, come la Campania, un sovraccarico ospedaliero mentre in generale tutte le altre (gialle e arancioni) sono collocate oltre il livello massimo dei tassi di occupazione dei posti letto fissati eccetto la Basilicata (anch’essa in zona arancione).

Tra tutte le regioni poi sono ancora solo la Campania e la Basilicata a godere di una classificazione di rischio generale considerato basso a dispetto della casella occupata mentre Puglia e Sardegna (che sono in area gialla) sono viceversa le uniche con classificazione di rischio alta in contraddizione con la casella occupata. Per non parlare dell’indice Rt che vede ad esempio la Toscana sopra il valore 1 a segnare una crescita dei contagi ancora sostenuta. Lo stesso accade per il Veneto (1,13), il Molise (1,38), il Lazio (1,04) e la Calabria (1,06) mentre tutte le regioni tranne la Sicilia, la Basilicata e appunto la Campania, hanno una valutazione di impatto della situazione epidemica sui servizi sanitari considerata bassa. Allerte sul fronte dei servizi territoriali (tamponi, contact tracing ecc.) si registrano infine in Emilia, Lazio, Liguria che sono in zona gialla ma non in Campania che è nella casella arancione. Insomma un vero e proprio rompicapo decifrare il colore dell’area di rischio in base al valore degli indicatori. Per la Campania semmai resta l’alto solo il valore della massa degli attualmente positivi al virus che la pongono al primo posto tra le regioni a fronte però del più basso tasso di ospedalizzazione e di letalità. La linea del Governo, come è noto, è quella di mantenere, anche nell’impianto del nuovo decreto, la suddivisione dell’Italia per zone. La differenziazione di colore per Regione andrà quindi avanti almeno fino a venerdì 15 gennaio, data di scadenza del Dpcm con l’obiettivo di collocare tutte le regioni in area gialla da metà dicembre. Se del resto il Piemonte annuncia già ora che diventerà tra una settimana zona gialla e lo stesso fa la Lombardia, la Campania ha già oggi tutte le carte in regola per seguirle a ruota.

Fonte: Il Mattino