Campania. Il trucco di Natale: crollano i contagi. La magia del Natale porta con se un crollo del numero dei tamponi. E, conseguentemente, anche una riduzione del numero dei contagi. Il bollettino quotidiano dell’unità di crisi evidenzia che sono 1.060 i positivi del giorno in Campania, in diminuzione rispetto ai 1.552 del giorno precedente, ma si registra anche un calo dei tamponi effettuati, passati da 19.31 a 12.330.

Il rapporto tra positivi e tamponi è dell’8,5% contro l’8% di due giorni fa. Tra i positivi del giorno ce ne sono 926 asintomatici e 134 sintomatici. Il totale dei positivi da inizio pandemia è di 166.353 su un complessivo di 1.708.880 tamponi. Altri 39 deceduti (12 nelle ultime 48 ore e 27 deceduti in precedenza ma registrati ieri) che fanno arrivare il totale dei morti a 2.029. I guariti sono 1.969 per un totale di 64.029. Resta, ancora una volta, Castellammare la città che continua a far crescere i suoi contagi. “La Regione Campania ci ha comunicato che sono 43 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus (Covid-19) nelle ultime 24 ore. 11 di essi presentano sintomi lievi della malattia. Tra i nuovi contagiati ci sono tre ragazzi di 10, 12 e 15 anni, un bambino di 5 anni e un 86enne” l’annuncio del sindaco Gaetano Cimmino. Ciò che continua a stupire, per Castellammare, è il fatto che i guariti continuano a calare numericamente meno che nelle altre città.

“In totale sono stati elaborati 220 tamponi, per cui si alza rispetto a ieri la percentuale del rapporto tra i test lavorati nei laboratori ed i nuovi positivi: siamo al 19,5%. Le autorità sanitarie hanno dichiarato guarite due persone: un 81enne ed una 78enne” conclude il sindaco Cimmino.

Arrivano, intanto, ancora brutte notizie da Torre del Greco. L’Unità di Crisi ha certificato altri 13 nuovi casi di positività al Covid-19, in isolamento domiciliare. “Attestato inoltre il passaggio di 2 soggetti positivi dall’isolamento domiciliare al regime ospedaliero” comunica il sindaco Giovanni Palomba. A cui tocca il compito di annunciare altri due decessi che portano il bilancio complessivo a 48 persone morte per Covid. Si tratta di un pensionato di 95 anni e di un altro anziano di 91 anni.

Anche dalla penisola sorrentina, purtroppo, arrivano brutte notizie. È venuta a mancare a 97 anni una donna di Massa Lubrense colpita dal Covid-19. Era ricoverata da tempo all’Ospedale di Sorrento. “Alla famiglia colpita da questa ulteriore tragedia, facendomi interprete dei sentimenti di tutta Massa Lubrense, il mio affetto e la mia vicinanza” ha detto il sindaco Lorenzo Balducelli.

Il caso Napoli. Il report periodico sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 nella città di Napoli mette in evidenza che nelle ultime due settimane di novembre si è avuta “una sostanziale diminuzione” dei contagi, ma resta comunque “critica” la situazione delle Municipalità VII (Miano, San Pietro a Patierno, Secondigliano) e VIII (Chiaiano, Scampia, Piscinola) e sottolinea che “l’aumento dell’età media dei contagi e della mortalità rappresenta un segnale da considerare attentamente”.

Fonte Metropolis