Campania, il 7 gennaio si torna in classe? De Luca non molla la presa: “Valuteremo nei prossimi giorni”

“Dobbiamo mantenere il massimo rigore anche nelle prossime settimane.” Ribadisce come di consueto il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che non allenta la presa sulle restrizioni anticovid e sul rientro a scuola.

“Dobbiamo rimanere concentrati”, avverte l’ex sceriffo di Salerno, intervenuto in un collegamento streaming con il personale dell’Asl Napoli 2 Nord. Sullo sfondo anche il rientro a scuola previsto per dopo la Befana. Le norme anticovid attuali, sia quelle nazionali che quelle regionali, infatti, scadono il 6 gennaio. Teoricamente la Campania dal 7 gennaio potrebbe tornare zona gialla, se il trend in discesa della curva dei contagi di questi giorni dovesse essere confermato. Ma il presidente De Luca frena: “Sapete e meglio di me che quello di gennaio è un periodo molto delicato. Decideremo nei prossimi giorni il da farsi”