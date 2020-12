Campania, feste cancellate ma le scuole riapriranno dopo l’Epifania

Così, nel corso del monologo, rivolge più di un appello ai cittadini, in vista delle festività natalizie. «In queste due settimane – spiega – ci giochiamo il futuro del nostro Paese. Dobbiamo avere la forza di resistere oggi a tutte le demagogie, dobbiamo avere il coraggio di dire che quest’anno Natale e Capodanno non esistono altrimenti andiamo al disastro. Noi, invece, vogliamo aprire tutto, ma per sempre e non a singhiozzo». Perciò il governatore invita ad «avere incontri solo coi familiari conviventi per atto di responsabilità soprattutto per i nostri anziani»; e a avere la capacità di «resistere e capire che abbiamo davanti tempi difficili, noi in Campania più di tutti», in quanto «ancora oggi a Napoli abbiamo un migliaio di contagi al giorno, abbiamo una situazione difficile nell’area metropolitana e anche nel Casertano». E questo perché «solo due mesi fa – sottolinea De Luca – abbiamo affrontato un’ondata di contagi per aver rimescolato in estate l’Italia ». «E noi siamo – conclude più a rischio degli altri, per tasso di abitanti, congestione di alcune zone, dobbiamo stare attenti ».

La riapertura scuole. Se tutto andrà bene e la curva dei contagi continuerà a scendere, dopo le vacanze natalizie si tornerà alla didattica in presenza. «Vediamo come evolve l’epidemia – rivela il governatore – ma è bene prepararsi a fare il necessario». Il rientro in classe di tutti gli studenti campani, però, dovrà avvenire in assolute «condizioni di sicurezza ». A tal proposito De Luca non esclude «entrate scolastiche con orari differenziati». Inoltre è pronto anche il piano del trasporto pubblico, tant’è che la Regione «aumenterà del 40% – puntualizza il governatore – il numero di autobus destinati al trasporto scolastico».