Campania e Lombardia zona gialla da domenica prima di Natale Con l’uscita dell’Abruzzo dalla zona rossa, l’Italia non ha più zone rosse dal 6 dicembre. Ma le novità non sono finite, perché venerdì 11 dicembre si profila un nuovo scenario, con il passaggio di alcune Regioni da zona arancione in zona gialla.

Venerdì si terrà infatti la Cabina di regia Cts-Ministero della Salute che, in base ai dati del monitoraggio settimanale, confermerà o modificherà i colori assegnati alle Regioni e Province Autonome.

Stando alle ipotesi, sono 4 le Regioni che potrebbero diventare gialle da questo fine settimana, tra cui la Campania che tornerebbe nella fascia di rischio minore come ai primi di novembre, e la Lombardia. Il governatore Attilio Fontana ne ha dato l’annuncio oggi sui social: “Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore”. Fonte Money.it