Campania, De Luca:”Consegniamo altri 260 nuovi autobus”

Un’altra giornata importante per il trasporto pubblico della Campania: consegniamo altri 260 nuovi autobus, che si aggiungono ai 150 di gennaio e ai 380 degli anni scorsi. Ci avviciniamo all’obiettivo dei 1000 nuovi autobus in servizio sulle linee della nostra regione. Insieme all’acquisto dei nuovi treni, è la più grande operazione di ammodernamento dei servizi della mobilità in Campania da 30 anni a questa parte.

Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, presentando alla stazione Marittima di Napoli la nuova dotazione di autobus acquistati dalla Regione.

“Abbiamo anche – ha proseguito il Governatorea – una produzione di bus speciali molto stretti per Capri, Procida, Ischia, Sorrento che saranno gestiti da Eav. Con questa dotazione complessiva ci prepariamo anche a dare una mano verso l’apertura dell’anno scolastico, ma anche verso le imprese della Regione, perché la maggior parte dei bus sono prodotti ad Avellino e Caserta e stiamo preparando intese nazionali per un polo italiano di produzione di autobus in Campania. Le aziende locali che riceveranno i mezzi nuovi sono 37, in tutti i territori, avremo una quarantina di mezzi nuovi che arrivano al Ctp e una trentina all’Anm, sperando ovviamente che non falliscano tutte e due prima che arrivino i bus nuovi“