Campania, contagi in calo: 625 positivi su quasi 7 mila tamponi. 46 morti

Covid-19, il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania: 625 positivi su 6.849 tamponi (per un totale di 187.189 su 2.004.376), di cui 552 asintomatici e 73 sintomatici; 46 morti (26 nelle ultime 48 ore, 20 in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 2.765; 1.384 pazienti guariti, per un totale di 105.933.

Il rapporto positivi/tamponi è pari al 9,12%, in lieve calo rispetto alla percentuale del 9,31% registrata ieri. I posti letto occupati sono 97 su 656 disponibili in terapia intensiva e 1.402 su 3.160 in degenza (ospedali e strutture private).

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 625

di cui:

Asintomatici: 552

Sintomatici: 73

Tamponi del giorno: 6.849

Totale positivi: 187.189

Totale tamponi: 2.004.376

Deceduti: 46 (*)

Totale deceduti: 2.765

Guariti: 1.384

Totale guariti: 105.933

* 26 deceduti nelle ultime 48 ore e 20 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 97

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.402