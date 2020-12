Campania, blitz anti-covid: 10 locali chiusi e 131 persone sanzionate

Per gli esercizi commerciali, sanzionato il titolare di una pizzeria nella zona di Torrione- Pastena per la presenza di clienti seduti a un tavolo all’interno a pranzare. Sanzionati anche i gestori di alcuni bar per inosservanza della normativa in materia di Covid sia per il non rispetto delle norme statali e regionali sia quelle del Comune per la somministrazione di bevande. Nello stesso giorno, sono state sanzionate 35 persone in tutta la Provincia per mancanza dell’uso della mascherina o per la presenza fuori dal Comune di residenza senza giustificato motivo. È opportuno segnalare comunque che la maggior parte dei cittadini e dei gestori di attività commerciali ha responsabilmente aderito alle misure di protezione anti contagio. I controlli proseguiranno fino all’Epifania.