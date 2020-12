Campania Arancione, il maltempo rovina il primo giorno di shopping nei negozi riaperti.

Ieri, primo giorno in zona arancione per la Campania che punta entro sette giorni a tornare gialla. La forte pioggia ha però frenato lo shopping possibile con la riapertura dei negozi chiusi, come quelli di abbigliamento, scarpe e le gioiellerie. Dunque effetto ‘arancione’ per il commercio. Molte vetrine rimesse a lucido, porte aperte, ma anche regole affisse alla porta per mascherine e distanziamento per negozi di abbigliamento, scarpe e gioiellerie.

Apertura domenicale pre natalizia ma pesantemente condizionata dal nubifragio mattutino e successivamente dalla pioggia che ha lasciato solo pochi spiragli. Poca la gente in strada per lo shopping anche nella città di Salerno.

PINO D’ELIA RADIO ALFA