Campania, 791 contagi nelle ultime 24 ore e più di 3000 guariti

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA. Una Campania decisamente da zona gialla, ma che nel giro di poche ore comunque si trasformerà in zona rossa in ottemperanza al decreto Natale varato dal Governo per scongiurare una pericolosa e potenzialmente letale terza ondata di covid-19.