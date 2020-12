CALCIOMERCATO WEB – A Gennaio calcio in saldi

A GENNAIO CALCIO IN SALDI

Le grandi a caccia del calciatore che puo’ sistemare la rosa in qualche ruolo scoperto o da integrare con elemento valido per sostituire dei titolari nel corso del campionato.

CASA NAPOLI

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Maksimovic e Hysaj si ritengono liberi di accettare altre offerte, essendo in scadenza e senza rinnovo. Ma per ora nessuno dei due ha già accettato altri club. Le voci su Inter e Roma, rispettivamente per il serbo e l’albanese, possono essere vere ma ancora non ci sono accordi”.

CONTE VUOLE IL VICE LUKAKU

Inter a caccia di una quarta punta a gennaio. Antonio Conte ha bocciato il giovane Andrea Pinamonti, ed è alla ricerca di un vice Lukaku più esperto ed affidabile dell’ex punta del Genoa, che finirà nuovamente in prestito. Da qui la possibile idea di scambio con l’Udinese: secondo quanto riporta FcInterNews, i dirigenti nerazzurri potrebbero proporre ai friulani uno scambio di prestiti con Kevin Lasagna, che potrebbe lasciare i bianconeri a gennaio per sbarcare ad Appiano Gentile.

Lasagna, tifoso nerazzurro, è pronto a fare il salto di qualità e accetterebbe di buon grado il ruolo di quarta punta: ha caratteristiche che mancano alla rosa di Antonio Conte e potrebbe anche svolgere il ruolo di secondo attaccante al fianco dello stesso Lukaku.

Lasagna è solo l’ultimo arrivato tra i candidati per il reparto offensivo del Biscione: nella lista di Marotta ci sono da mesi Arek Milik, Oliver Giroud, Gervinho e Fernando Llorente.

Tutte opzioni che per un motivo o per l’altro sembrerebbero destinate a non andare in porto.

L’arrivo di un attaccante è considerato cruciale da Conte per poter puntare aa vitttoria finale: a parte i titolarissimi Lukaku e Martinez, non convincono né Pinamonti, considerato troppo acerbo, né Alexis Sanchez, alle prese con troppi infortuni. E Ivan Perisic non riesce ad adattarsi al ruolo.

PIRLO CERCA RINFORZI

La Juventus è alla ricerca di una quarta punta che possa dare più alternative in attacco ad Andrea Pirlo, che ora è costretto a sovrautilizzare Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, considerate le precarie condizioni fisiche di Paulo Dybala, ancora lontano dalla miglior forma.

Mentre sembrano sfumare le opzioni Milik e Giroud, il club bianconero potrebbe puntare su un colpo low cost: tra i diversi nomi accostati nelle ultime ore ai bianconeri c’è Leonardo Pavoletti.

La punta del Cagliari, che sta seguendo con attenzione anche l’Inter, potrebbe rientrare nell’operazione tra il club sardo e i bianconeri per Reynolds, il terzino del Dallas Fc dato molto vicino alla Vecchia Signora. L’ipotesi è quella di uno scambio di prestiti, con Pavoletti che approderebbe sotto la Mole fino al termine della stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Tra gli altri attaccanti a costi contenuti per gennaio c’è anche Fernando Llorente. Lo spagnolo, finito ai margini con Gattuso, è in uscita dal Napoli ed è stato offerto ai bianconeri, che stanno valutando i vantaggi dell’operazione.

Un altro nome curioso spuntato nelle ultime ore è quello di Simone Zaza, in uscita dal Torino: per la punta lucana sarebbe un ritorno in bianconero, dopo la stagione 2015/2016, in cui segnò 8 reti in 24 partite giocate con la maglia della Vecchia Signora.