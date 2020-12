Calcio, Turris-Teramo 1-1. Punto prezioso per i corallini

Prevale l’equilibrio al Liguori di Torre del Greco fra la Turris e il Teramo, non solo nella prestazione ma anche per il risultato finale. Meglio gli abruzzesi nella prima frazione di gioco mentre la ripresa è a tinte coralline, esaltate dalla giocata di Giannone che vale il definitivo 1-1. Il punto prezioso consente alla Turris di tornare a muovere la classifica, dopo il bruciante ko di Catanzaro: i corallini restano agganciati ai playoff e si preparano adesso alla sfida di domenica del Liberati, contro la capolista Ternana. Un punto di sostanza anche per il Teramo rimaneggiato contro un avversario di livello e su un campo da sempre ostile. Sabato prossimo ultimo impegno del 2020 al “Bonolis” contro la Cavese!