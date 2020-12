Calcio, Suarez ascoltato come testimone: “all’esame conoscevo già le domande

Luis Suarez ha ammesso la verità. Ascoltato come persona informata dei fatti dai magistrati di Perugia, che indagano da mesi sul suo esame “farsa” di italiano all’Università per Stranieri di Perugia, il calciatore ha dichiarato che conosceva già le domande che gli sarebbero state rivolte. E intanto qualche giorno fa la rettrice dell’Università umbra, Giuliana Grego Bolli, indagata, insieme ad altri, si è dimessa: “È una decisione che ho preso con profondo rammarico e personale sofferenza, dopo due anni di gestione sfidante” scrive in una nota.