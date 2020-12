Calcio, stagione finita per Marko Rog, oggi l’intervento al crociato anteriore

Non ci sono più dubbi, stagione finita per Marko Rog! A comunicarlo è il Cagliari attraverso una nota in cui spiega che il centrocampista: “è stato sottoposto ad accertamenti a seguito del trauma al ginocchio destro riportato nell’ultima partita: la visita specialistica eseguita dal professor Massimiliano Salvi, consulente ortopedico del Club, e gli esami strumentali a cura del dottor Antonio Giagheddu, svolti presso la clinica Korian di Quartu Sant’Elena, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore che richiede un intervento chirurgico”. L’intervento verrà eseguito nella giornata di oggi dal professor Christian Fink, lo stesso che ha operato proprio Pavoletti, nella clinica ‘Hochrum’ a Innsbruck ed è noto che i tempi di recupero per un infortunio del genere sono di circa sei mesi.