Calcio, Sorrento: “Nonostante tutto, un anno da incorniciare”

Abbiamo giocato poche partite quest’anno, appena 18, ma i nostri rossoneri ci hanno fatto vivere intense emozioni. Partendo dai due derby campani con Agropoli e Gelbison, passando per la presa di Fasano con l’organico decimato e la storica goleada al Casarano (7-0), chiudendo con i colpacci in casa del Taranto e dell’Altamura. Un totale di 35 punti: nessuno come noi nel girone H e tra tutte le squadre campane della serie D.