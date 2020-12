Calcio, Sorrento eSport batte il Varese per 2-1

I player rossoneri battono 2-1 i biancorossi del Varese. Dopo un primo tempo a reti bianche, Giovanni Attardi ed Alessio Minetti portano il Sorrento 1945 E-Sport avanti di due misure, nel finale la formazione lombarda accorcia lo svantaggio e tenta l’assalto per il pareggio ma la retroguardia rossonera respinge le minacce. Prossimo impegno per il team guidato da capitan Venanzio lunedì 21 dicembre alle ore 21.30 contro il Nola per il terzo derby campano.