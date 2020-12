Calcio, Ronaldinho in ansia: la madre è ricoverata in terapia intensiva causa Covid

Brutte notizie per l’ex attaccante del Milan, Ronaldinho: la mamma, positiva al Covid, è ricoverata in terapia intensiva. Ad annunciarlo è lo stesso giocatore che scrive: “Cari amici, mia madre ha contratto il Covid-19 e stiamo combattendo perché si riprenda presto. È ricoverata in terapia intensiva e sta ricevendo tutte le cure. Vi ringrazio anticipatamente per le vostre preghiere, energie positive e affetto. Forza mamma!”.