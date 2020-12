Calcio, romanisti infuriati con l’arbitro Maresca. Intanto Pellegrini su Instagram: “siete dei falliti”

Un arbitraggio fortemente criticato quello dell’arbitro Maresca che quest’oggi, in Roma-Sassuolo, sembra aver preso due pesi e due misure. Secondo i romanisti, infatti, il direttore di gara sarebbe stato estremamente fiscale con i giallorossi e parallelamente morbido con gli emiliani. Allo stesso modo, però, è stata una domenica da dimenticare anche per Lorenzo Pellegrini, reo di aver avuto paura di tirare solo davanti al portiere e sfortunato per essersi causato una distorsione alla caviglia dopo il bruttissimo fallo di Obiang. La troppa tensione e le troppe critiche hanno poi fatto sì che il centrocampista si sfogasse su Instagram, insultando chi lo stava criticando: “Voi continuate a parlare ed insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia. Falliti. Forza Roma, forza questo grande gruppo”, per poi, in serata ritrattare: “Ho sbagliato ad usare la parola falliti ma non era per chi critica sportivamente visto che ovviamente ognuno è libero di farlo, ma per chi insulta. Ricordatevi che siamo uomini prima che calciatori”.