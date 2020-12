Calcio, Roma show al Dall’Ara batte il Bologna per 5-1

La Roma stravince in campionato e lo fa, con una prestazione quasi perfetta, rifilando cinque goals al Bologna che nei primi 45 minuti ha dimostrato di capirci poco. Tutto avviene, infatti in un primo tempo davvero disastroso per la formazione di Sinisa Mihajlovic, che all’intervallo era già sotto proprio di quattro reti. Fonseca manda in campo il Veretout, conferma Cristante in e lancia Pellegrini trequartista vista l’assenza dello squalificato Pedro. In porta torna titolare Pau Lopez che nega il gola dei padroni di casa dopo pochi secondi. Spinazzola, devastante sulla sinistra, mette in mezzo un pallone per Dzeko, il bosniaco viene anticipato da Poli per un classico autogol. Dzeko però si iscrive lo stesso nel tabellino dei marcatori, raccogliendo al meglio un assist di Pellegrini e dopo aver dribblato Danilo in area riesce a battere agevolmente l’esordiente Ravaglia. Pellegrini si trasforma da assistman a goleador quando raccogliendo un suggerimento perfetto di Spinazzola batte il portiere rossoblu in uscita. La Roma va vicino anche al quarto gol ma poco dopo il Bologna torna in partita con un autogol sfortunato di Cristante che aveva provato a deviare in corner un cross di Barrow. Il quarto gol romanista è frutto invece di una bellissima azione costruita sulla destra in cui entrano: Dzeko, Pellegrini, Mhitaryan e Veretout che finalizza al meglio. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per il quinto squillo: Karsdorp mette il turbo che porta Mbaye allo stiramento, l’olandese serve Mkhitaryan a centro area che non può far altro che rendere ancora più amaro il pomeriggio del giovane portiere bolognese. Nella ripresa mister Mihajlovic applica 3 cambi ma nulla cambia in termini di gioco: il var annulla un goal a Dominguez per un fuorigioco millimetrico di Palacio. Gol annullato anche a Pellegrini per un fuorigioco molto più evidente, Calvarese però decide di aspettare il var e questo fa protestare Mihajlovic che viene ammonito. Proteste dei padroni di casa anche per un contatto in area tra Ibanez e Palacio ma Calvarese decide di passare oltre. Esordio per Mattia Pagliuca figlio dell’ex portiere di Bologna, Samp e Inter, Gianluca. Mayoral appena entrato prende il palo mentre a pochi minuti dalla fine, Dominguez entra male su Villar, beccandosi il rosso diretto. Ancora una volta è decisiva la tecnologia: al monitor Calvarese si accorge che l’intervento è scomposto, ma il calciatore bolognese non ha centrato in pieno le gambe dello spagnolo. Un giallo è la sanzione più giusta. Bello il gesto di Dominguez che si scusa con il collega giallorosso. Tre punti importanti che rilanciano la formazione di Fonseca per la corsa alla Champions League.