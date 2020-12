Il Frosinone, decimato dal Covid, chiede ed ottiene il rinvio del prossimo match che avrebbe dovuto giocare mercoledì 30 dicembre contro il Pisa. Ecco il comunicato della società ciociara: “Il Frosinone Calcio in ottemperanza al regolamento in vigore afferente i casi di positività tra i tesserati, ha chiesto ed ottenuto dalla Lega di Serie B il rinvio, a data da destinarsi, della gara Pisa-Frosinone in programma mercoledì”.