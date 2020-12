Calcio, questa sera Napoli-Torino: gli azzurri tentano il distacco dopo la sconfitta della Juve

La notizia di ieri del ricorso accettato dal Tar in merito alla sconfitta a tavolino contro la Juventus ha sicuramente ricaricato l’entusiasmo dei calciatori partenopei, che questa sera affronteranno il Torino al San Paolo alle 20:45.

Rino Gattuso, intanto, ha comunicato la lista dei convocati in vista della partita contro i granata. Ci sono, a sorpresa, anche Kalidou Koulibaly e Hirving Lozano. Se la presenza del messicano era nell’aria anche alla luce delle notizie che filtravano già nella giornata di ieri da Napoli, la presenza del senegalese non era stata messa in preventivo. Il difensore e l’attaccante, lo ricordiamo, erano usciti anzitempo dalla gara con la Lazio per infortunio.

Ecco la lista ufficiale dei convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Petagna, Politano, Insigne, Llorente.

Sembra altamente improbabile che Koulibaly e Lozano partano tuttavia titolari. Entrambi dovrebbero iniziare dalla panchina. Saranno sostituiti rispettivamente da Manolas e dal rientrante Insigne.