Calcio, questa sera alle 21:30 Sorrento-Nola per la nona partita del campionato eSerieD

Big match questa sera per il Sorrento che nella gara valida per la nona giornata del campionato eSerieD, alle ore 21.30, affronterà il Nola. I players della Città dei Gigli occupano il sesto posto in classifica a due lunghezze dal team rossonero, attualmente quinto. Il derby campano, come già annunciato dalla Lega Nazionale Dilettanti, verrà trasmesso e commentato in diretta web da Marco Brandina sul canale Twitch della LND.