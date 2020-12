Calcio, questa sera alle 21:30 il Sorrento 1945 E-Sport affronterà il Real Agro Aversa

Seconda vittoria stagionale per il Sorrento 1945 E-Sport che si impone 2-1 contro il Latina. Le reti di Daniele Cara e Luigi Alfano stendono la compagine laziale, una delle favorite per la vittoria finale. Questa sera i rossoneri alle ore 21.30 affronteranno il Real Agro Aversa per il secondo derby campano. Gli aversani sono reduci dalla vittoria di ieri contro il Mestre ed hanno anche loro sei punti in classifica.